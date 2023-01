Procès des attentats à Bruxelles: Ali El Haddad Asufi a aidé Ibrahim El Bakraoui lors de ses tentatives de départ en Syrie

C’est ce qu’a expliqué jeudi une enquêtrice de la DS3, la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale, devant la cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek.

En juin 2015, Ali El Haddad Asufi, un Belgo-Marocain, conduit Ibrahim El Bakraoui, avec lequel il est ami depuis leur rencontre sur les bancs de l’école, à l’aéroport de Schipol aux Pays-Bas. Le futur kamikaze de Zaventem embarque alors dans un vol en direction de la Turquie, avec pour objectif d’ensuite rejoindre la Syrie. Quelques jours plus tard, Ibrahim El Bakraoui contacte son ami sur Facebook depuis la Turquie, où il est détenu dans une ville frontalière connue pour être un point de passage vers la Syrie. Il demande à Ali El Haddad Asufi de le mettre en contact avec son frère, Khalid El Bakraoui, et lui transmet un numéro turc. Les deux compères échangeront sur Facebook et par téléphone jusqu’au 14 juillet, jour de l’expulsion d’Ibrahim El Bakraoui de Turquie vers la Belgique.