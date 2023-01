Voici «La Chapelle», le premier restaurant érotique de Belgique, interdit aux moins de 18 ans!

Si, de passage à Genk, vous aviez envie de vous faire un petit resto en famille avec les enfants, n’allez pas manger à La Chapelle. Non pas que l’on y mange mal. L’endroit est réputé notamment pour ses grillades. Mais le resto est tout simplement interdit aux moins de 18 ans !

Ce sont nos collègues de «So Soir» qui ont débusqué cet endroit pas comme les autres. « Toute la déco et l’intérieur rappellent l’enfer et la damnation. Au menu ? Crucifix, haches gothiques, éclairages rouge vif et… sex-toys dans les toilettes », écrivent nos collègues. Qui en ont profité pour interroger le patron, Wesley Valetta. « L’objectif est d’exciter les gens. Nous voulons en faire un lieu sans tabous. Une expérience sans enfants. Un endroit où vous pouvez manger de la très bonne nourriture, tout en profitant de tout ce que vous voyez autour de vous, et de ce qui se passe entre les tables ». Sur le menu, certains noms sont plutôt évocateurs. Mention spéciale pour le cocktail « Hard Porn ». Niveau tarifs, cela reste raisonnable.

Allez donc faire un tour sur le compte Instagram de l’établissement pour comprendre. Le resto, qui se définit comme « un endroit pour les pécheurs », est rempli de néons rouges et de déco gothique, qui lui confèrent une originalité incroyable. Des soirées à thème y sont organisées. Sur le mode cabaret, cracheurs de feu, danseuses exotiques (avec serpents autour du cou), shows érotiques, et on en passe. Sur une des vidéos postées sur Instagram, on voit une femme très légèrement vêtue se tenir dans une sorte de verre géant, et se faire verser sur le corps des bouteilles de vin rouge. C’est certes plutôt osé, très sexy, mais pas vulgaire. On se trouve plutôt dans l’esthétique porno-chic que chez Jacquie et Michel, et c’est tant mieux.

L’endroit a été pensé pour que les clients passent un bon moment, autant grâce à la qualité des plats que pour celle de l’animation. « Nous voulons que les visiteurs aient le sentiment d’avoir vécu quelque chose de spécial. Les réactions sont plutôt positives. Tout récemment, un couple de personnes âgées a été enchanté de sa soirée « inoubliable ». C’est parfois un peu spicy, mais les gens adorent », raconte Wesley Valetta à So Soir. L’endroit aurait même recçu les félicitations du curé de la paroisse ! Amen !