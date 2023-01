Le SPF Finances demande aux frontaliers de justifier le télétravail Covid effectué… pendant la pandémie

Le député a adressé une question au ministre des Finances Vincent Van Peteghem au sujet des déclarations d’impôts des frontaliers. Celle-ci vaut le détour. « Après avoir dû prouver et témoigner de leur présence au Luxembourg, les frontaliers sont confrontés aujourd’hui à une autre demande du SPF Finances : justifier que le télétravail effectué pendant la pandémie a eu lieu en raison… de la pandémie. Il pourrait simplement s’agir d’une mauvaise blague belge étant donné les accords entre les pays voisins maintes fois cités dans la presse et la recommandation même de notre gouvernement de télétravailler. Or, certains frontaliers ont bien reçu un courrier de contrôle pour la période imposable 2021 et cette fois, il leur est demandé de prouver qu’il était impératif de télétravailler ; comme si une pandémie mondiale n’était pas une raison suffisante », s’étonne Benoît Piedboeuf. « On leur reproche d’avoir télétravaillé pour leur propre intérêt et non en raison du Covid ».

Aberrant

Mais il y a mieux (ou pire, c’est selon) : « Certains frontaliers ont répondu au courrier en joignant l’attestation demandée et ont reçu une invitation à payer l’année entière en Belgique car les preuves n’ont pas été jugées suffisantes : on leur reproche d’avoir télétravaillé pour leur propre intérêt et pas en raison du Covid. (…) Cette prise de position du SPF Finances est aberrante », estime le député libéral, par ailleurs chef de groupe MR à la Chambre.