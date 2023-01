Eden passé à tabac par deux toxicomanes à la gare du Nord: «Ils m’ont jeté du haut des escaliers» (photos)

« Alors que j’étais encore en haut des escaliers, j’ai entendu Clarissa crier. Ils ont probablement pensé qu’elle était seule », explique Eden à nos confrères de HLN. Les deux hommes tentaient de voler son sac. « Soudain, j’ai reçu une forte gifle au visage, et à partir de là, je ne me souviens plus de grand-chose. Je me suis évanoui et j’ai atterri sur le sol. Plus tard, Clarissa m’a dit qu’ils ont continué à me tirer alors que j’étais inconscient. Ils m’ont jeté du haut des escaliers. J’ai encore reçu plusieurs coups au visage. Ils étaient tellement défoncés qu’ils ne réalisaient pas ce qu’ils faisaient », décrit-il.