«Les pires livreurs du pays» saccagent la nouvelle maison de Luke et abandonnent son nouveau canapé en plein milieu de l’escalier: «C’est choquant»

L’entreprise lui a proposé de lui livrer son nouveau sofa directement chez lui. Le problème, c’est que l’entrée de Luke est assez étroite et qu’il faut monter des escaliers pour arriver à son salon. Mais le détaillant de canapés faits sur mesure lui a assuré que ce n’était pas un problème.

Pourtant, il semblerait que les livreurs n’étaient pas préparés à l’exiguïté de l’intérieur de Luke. Rayures sur les murs et les plafonds, éclats dans la peinture, rayures sur les accoudoirs du canapé… Le Britannique a partagé les photos du désastre sur Facebook : « Honnêtement, c’était incroyable. Le canapé coûtait plus de 2 000 £ et ils ont causé à peu près autant de dégâts en le livrant ».