Les nouvelles règles budgétaires ne sont pas moins exigeantes que les précédentes

L’ajustement budgétaire requis pour y satisfaire pourrait se monter à 4% du PIB en 4 ans ou 4,8% en 7 ans.

Dans le premier cas, l’ajustement additionnel représenterait 1% du PIB par an durant 4 ans. La période d’ajustement pourrait passer à 7 ans. Dans ce cas, l’ajustement annuel serait de 0,7% par an. Mais l’obtention d’un délai plus long implique que la Belgique fasse valoir des réformes et des investissements favorables à la croissance et à la soutenabilité de la dette publique.