Giorgia, une adolescente de 14 ans, perd tragiquement la vie après avoir inhalé du déodorant dans sa chambre: «C’était une enfant en parfaite santé»

« C’était une enfant en parfaite santé qui n’a jamais été malade. Elle aimait l’odeur du déodorant et cela la faisait se sentir détendue et calme », raconte sa maman au Daily Mirror . « Le décès de Giorgia a été un choc qui était totalement imprévisible », a-t-elle ajouté.

L’adolescente avait pulvérisé du déodorant en spray dans sa chambre et sur son lit avant de s’envelopper dans ses couvertures. Elle a été retrouvée inconsciente par ses parents avant de perdre la vie, quelques heures plus tard.

Sensibilisation

Les parents partagent leur histoire dans un but de sensibilisation : « Nous voulons éduquer les autres et sensibiliser les gens pour vous protéger, vous, votre famille et vos amis. Les produits chimiques et les gaz toxiques des déodorants en spray peuvent tuer, ce type de décès ne se limite pas aux enfants ».