Les 13 communes de la zone de secours Hesbaye interdisent la tenue du rallye de Hannut et du critérium Jean-Louis Dumont à Waremme (vidéo)

Le drame survenu lors du dernier Rallye du Condroz est encore dans toute les têtes. Le dimanche 6 novembre, Romain (18, Huy) et sa petite-amie Margaux (16, Hannut) perdaient tragiquement la vie. « C’est un choc émotionnel », « Humainement, c’est impossible de dire que nous n’avons pas été touchés », lancent Hubert Jonet et Pol Guillaume, bourgmestres de Verlaine et de Braives.

Ce jeudi, ils ont annoncé avoir pris un moratoire, c’est-à-dire une suspension provisoire, sur l’organisation d’épreuves sportives automobiles se déroulant sur la voie publique de leur territoire. Deux rallyes importants sont donc concernés : le rallye de Hannut et le critérium Jean-Louis Dumont (Waremme) qui n’auront pas lieu. « Attention, cela ne veut pas dire que l’on veut la disparition du sport automobile mais c’est le fruit d’une réflexion depuis plusieurs années », explique le bourgmestre de Hannut et président de la zone, Manu Douette.

Leur objectif est de revoir l’arrêté royal, qui n’a plus été modifié depuis plus de 15 ans. « Or, le type de véhicules et les cours ont évolué. L’année dernière encore, nous avons indiqué notre souhait d’avoir une réflexion sur l’organisation de ces rallyes. La réponse du Gouverneur était qu’il souhaitait mettre en place un groupe de travail.

Leur souhait est évidemment de réorganiser les rallyes dès l’année prochaine.

