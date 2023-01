Suite au drame du Condroz, les 13 communes de la zone de secours Hesbaye interdisent les rallyes en 2023: «On veut améliorer la sécurité» (vidéo)

Rallyes annulés | Le Hannutois Renaud Jamoul lance une pétition et un coup de gueule: «L’idée est que les pro-rallye, et ils sont très nombreux, puissent se faire entendre aussi» Membre du CA du Royal Motor Club de Huy, copilote de renom qui s’apprête à disputer une saison complète aux côtés de Jos Verstappen, le papa de Max, le Hannutois Renaud Jamoul a peur de voir son sport de cœur sortir des priorités.

Jos Verstappen et Renaud Jamoul. - F.Lau.

Par François Laurent Chef des Sports La Meuse Huy-Waremme

Dès que le Rallye de Hannut 2023 a eu du plomb dans l’aile, il a lancé une pétition. « Je suis inquiet de constater qu’on annonce des annulations pures et simples, que des communes s’associent et disent attendre des mesures du Fédéral. Je suis inquiet à l’idée que d’autres communes puissent suivre le pas, que des bourgmestres, par peur du risque, prennent des décisions unilatérales. J’ai eu Manu Douette en ligne, je lui ai dit que s’il voulait lancer un groupe de travail j’étais prêt à en faire partie. Je comprends et j’accepte tous les points de vue mais on ne peut pas fermer des portes sans concertation. Les anti-rallye agissent et les pro-rallye n’ont pas le droit de se faire entendre. Le risque zéro n’existe pas en rallye, mais dans la vie non plus. On parle d’une belle discipline, populaire. Après la crise du Covid et celle de l’énergie, on ne peut pas en plus priver les gens de leurs loisirs, de leurs passions », témoigne le Hannutois depuis l’étranger.

Une pétition qui a dépassé les 1.000 signatures en moins de 24 heures. « Le but n’est pas de pointer quelqu’un du doigt mais de montrer qu’on ne peut pas tout annuler, surtout qu’il y avait déjà moyen de travailler depuis plus de deux mois. Une pétition n’a aucune valeur juridique mais c’est un geste fort de la part de passionnés. »