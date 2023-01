Inflation en Belgique: près d’un quart des citoyens affirment ne plus avoir d’argent à la fin du mois, selon Test Achats

En 2022, le revenu disponible des Belges est bien plus élevé qu’en 2002, lors de l’introduction de l’euro mais il est loin du niveau atteint en 2008. Et il a fortement baissé cette année. En fin d’année, nous vous disions, selon Philippe Defeyt, que « le pouvoir d’achat des Belges s’est écrasé en 2022, mais ça repartira légèrement à la hausse en 2023 »

Test Achats révèle aujourd'hui que dans le cadre d'une enquête européenne d'Euroconsumers, « 1.327 consommateurs belges ont été interrogés en décembre 2022 à propos des effets de l'inflation sur leurs comportements et leur situation financière en général. Et par rapport à avril 2022 et le sondage précédent, le moins que l'on puisse constater c'est que la situation financière des répondants s'est détériorée. »

En effet, selon l’organisme, « 27 % des Belges affirment ne plus avoir d’argent à la fin du mois (25 % en avril 2022). 57 % disent connaître une situation financière pire qu’un an plus tôt contre 43 % en avril 2022. Pour faire face à ces difficultés maintenant structurelles, 4 Belges sur 10 puisent dans leur épargne, et 9 % ont dû se résoudre à emprunter auprès d’une institution financière au cours des 12 derniers mois. »