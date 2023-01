Les dates du festival de printemps 2023 sont connues: la Ville de Mons recherche une grande roue

Après la foire d’automne et le marché de Noël, la Grand’Place de Mons va accueillir un nouvel événement important dans moins de deux mois : le festival de printemps. Au programme, de multiples animations et surtout la présence de manèges pour petits et grands sur la Grand’Place. À vos agendas, l’événement est prévu du 24 mars au 23 avril 2023.

« À l’image des éditions précédentes, des animations déambulatoires dans les artères commerçantes et des activités à destination des familles seront organisées », précise la Ville de Mons qui vient de lancer un appel officiel aux forains pour cet événement.