Un mineur de Mont-Saint-Guibert condamné à six ans de prison pour vols et braquages en 2020 et 2021

L’intéressé était poursuivi pour une série de vols et de braquages commis alors qu’il était mineur d’âge, en 2020 et 2021. Les juridictions de la jeunesse, vu la multiplication des faits et l’inefficacité des mesures prises préalablement pour tenter de remettre l’adolescent dans le droit chemin, s’étaient dessaisies de son dossier.

La plupart des faits ont été commis en groupe. Alors qu’il était mineur, le Guibertin a notamment participé à des vols dans le cadre d’arnaque aux véhicules d’occasion à Louvain-la-Neuve, au braquage d’une pharmacie à Mont-Saint-Guibert et d’une autre à Céroux-Mousty, à celui d’un magasin de nuit à Court-Saint-Etienne, ou encore d’un magasin de proximité à Sart-Messire-Guillaume.