La pétition européenne contre les expérimentations animales validée: près d’un million de personnes l’ont signée à travers 22 pays

Selon GAIA, les trois demandes principales portent sur la mise en œuvre rigoureuse de l’interdiction européenne de l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques, une transition complète vers des méthodes non animales pour les tests de sécurité chimique et l’engagement d’un plan de transition pour une recherche médico-scientifique éliminant progressivement toutes les expériences sur les animaux, avant la fin du mandat actuel de la Commission.

Intitulée « Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without Animal Testing », cette pétition est devenue la neuvième initiative citoyenne européenne (ICE) réussie. En Belgique, elle a notamment été promue par les associations GAIA et Animal Rights.

Selon les organisations de défense animale, plus de 10 millions d’animaux – chats, chiens, lapins, singes, souris et autres – sont victimes chaque année d’expériences en laboratoire dans l’UE, alors que de nouvelles technologies non animales sont développées plus rapidement que jamais.