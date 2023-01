Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le « choking challenge » est un jeu dangereux qui consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration, jusqu’à l’évanouissement. Mais ce jeu peut entraîner de graves lésions cérébrales avec des handicaps à vie et peut même tuer. Le jeu, connu jadis sous le nom de « blackout challenge », a fait des victimes en Argentine (Milagros, une ado de 12 ans) mais aussi au Royaume-Uni (Léon, 14 ans et Archie, 12 ans).

de videos

« Ces challenges reviennent de manière cyclique »

« Tous ces challenges sont bien connus de nos services et reviennent de manière assez cyclique. Il y a eu le blackout challenge (arrêter de respirer), le blue whale (série de défis à réaliser allant jusqu’à se frapper, se scarifier ou même se suicider, NDLR), le Labello challenge (se suicider une fois le Labello vidé et émiété à chaque contrariété) », nous dit Deborah Deseck, porte-parole du centre de prévention du suicide. « Nos équipes sont d’ailleurs formées afin de comprendre pourquoi un jeune peut se lancer de tels défis, et afin de voir ce qu’il y a éventuellement derrière comme souffrance suicidaire ».