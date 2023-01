Expulsion de Hanif: la porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique apporte des précisions

En effet, les demandeurs d’asile peuvent, sous certaines conditions, avoir accès au marché du travail 4 mois après avoir introduit leur demande de protection internationale et tout le temps que dure l’examen de cette procédure.

À la suite de cette nouvelle instruction, certains demandeurs d’asile répondant à des conditions précises établies par l’État fédéral (contrat de travail stable de longue durée, revenu minimum, etc.) n’ont plus eu droit à l’aide matérielle en centre, car ils disposent de revenus suffisants.

La Croix-Rouge de Belgique, mandatée par l’État pour assurer l’accueil des demandeurs de protection internationale depuis plus de 30 ans, se doit d’appliquer les cadres en restant attentive aux droits et au respect de la dignité des personnes. Les équipes d’accompagnement des centres informent et outillent au mieux les personnes concernées dans les différentes étapes de leur parcours.