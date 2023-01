Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À une semaine de la fin des soldes d’hiver, le bilan est loin d’être positif pour nos commerçants. Les avis sur la question sont assez unanimes : les soldes ne sont plus ce qu’ils étaient. Les magasins qui comptent le plus sur les soldes sont ceux de prêt-à-porter, afin de vider leurs collections d’hiver et d’automne. C’est donc eux qui souffrent le plus de ce désintérêt général des soldes.