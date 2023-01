Peter, un Belge, commence à perdre patience: «Dois-je moi aussi aller au tribunal pour récupérer mon argent?» (photo)

En 2020, Peter, un Belge originaire de Flandre, a fait appel à l’agence de voyages Enjoyce Travel pour organiser ses vacances en Jamaïque : « Nous avons payé 1.500 euros d’avance. Mais un peu plus tard, la pandémie corona a éclaté et le voyagiste TUI a dû annuler notre voyage », raconte-t-il dans une interview accordée à Het Belang Van Limburg.

TUI condamné à payer

Deux ans plus tard, aucune des personnes concernées par cette affaire n’a encore été remboursée. Un couple de voyageurs a fait appel à un avocat qui a poursuivi TUI et MS Amlin en justice et la décision leur a été favorable : « TUI a été condamné à payer les 1.200 euros. Ils ont été remboursés. Dois-je moi aussi aller au tribunal pour récupérer mon argent ? J’y ai aussi droit, non ? », s’interroge Peter.