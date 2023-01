La rôtisserie Cot Cot débarque en plein centre de Châtelet: «De nombreuses spécialités de poulet, mais pas que!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’offre HORECA se renforce une fois de plus dans le centre-ville de Châtelet. Après l’Espresso, le Wan ou encore le P’ti 29, C’est une rôtisserie « Cot Cot », qui débarque sur la place du Perron !

En pleine place du Perron! - P. Sch.

Spécialiste de la cuisine thaïlandaise depuis plus de 10 ans, Benoît Copette, le patron, avait envie de faire vivre une autre passion. « Nous sommes, avec ma femme, dans la cuisine thaï depuis 11 ans. Nous adorons le poulet et l’idée d’une rôtisserie nous plaisait bien, alors on s’est lancé ! », explique Benoît.