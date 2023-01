La commune de Montigny-le-Tilleul s’affilie à la Maison du Tourisme de Charleroi

La commune montagnarde aimerait développer le tourisme sur son territoire.

« Nous n’étions affiliés à aucune maison de tourisme. Nous avons la volonté de développer le tourisme, notamment par rapport aux points-nœuds présents sur l’entité, qui constituent de belles promenades à vélo. La commune compte aussi de plus en plus de gîtes et de chambres d’hôte de qualité, c’est aussi un atout », explique Marie-Hélène Knoops, la bourgmestre de Montigny.