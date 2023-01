Sagrex renonce à l’extension de la carrière de Beez mais étudie un nouveau projet pour poursuivre ses activités dans le Namurois

On a appris ce jeudi que Sagrex a décidé de ne pas réintroduire une nouvelle demande de permis pour l’extension, sur une superficie de 2,5 hectares vers l’est, de sa carrière située à Beez.

On s’en souvient, en septembre dernier, l’entreprise Sagrex avait été informée que le permis introduit, et obtenu, avait été refusé sur recours par les ministres wallons de l’Environnement Céline Tellier et de l’Aménagement du Territoire Willy Borsus.