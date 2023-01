Le tronçon pavé de la chaussée de Saint-Job à Uccle sera rénové

Situé à côté de la plaine du Bourdon, le tronçon pavé de la chaussée de Saint-Job situé au Bourdon, en lisière de la Promenade verte, qui permet de rejoindre la chaussée d’Alsemberg depuis la rue du Château d’eau, sera prochainement en travaux. Elle est actuellement en mauvais état, ce qui complique le trafic automobile, cycliste et piéton sur la chaussée. D’autres travaux sont également prévus à quelques encablures, sur la chaussée d’Alsemberg.

Lire aussi Le projet de réaménagement du tronçon Bourdon-Crématorium prévoit la suppression de 25 places de stationnement à Uccle

Thibaud Wyngaard, premier échevin d’Uccle en charge de la Mobilité (Ecolo), détaille les futurs travaux. « Cette voirie sera totalement repensée afin d’offrir un espace public de qualité. Elle sera entièrement repavée (pavés sciés et flammés) – ce qui sera nettement plus confortable pour les piétons et cyclistes – et sera transformée en zone résidentielle, limitant la vitesse à 20 km/h, tout en préservant le sens unique de circulation actuel. Diverses plantations indigènes et mellifères sont également prévues, avec notamment un ‘effet de porte’ au moyen d’arbres – sorbiers des oiseleurs – en entrée de rue. Au total, ce sont 25 arbres qui seront plantés. »