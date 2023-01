Les propositions de Frank Vandenbroucke ne plaisent pas aux médecins: «Le changement n’est pas toujours facile»

Le sondage a été mené du 12 au 23 janvier auprès de 1.600 médecins et aborde plusieurs thématiques.

Au total, 57% des sondés ne donnent pas la moyenne à Frank Vandenbroucke. Mais un médecin sur quatre lui attribue à l’inverse 7 sur 10 ou plus. «Les résultats sont donc très contrastés entre les médecins extrêmement mécontents de la politique menée et celles et ceux qui reconnaissent au ministre du mérite», constate le Journal du médecin.