Une effigie de Vinicius pendue à un pont de Madrid avant le derby Real-Atlético

Un mannequin revêtu du maillot de l’attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior a été retrouvé pendu à un pont de la capitale espagnole avant le derby face à l’Atlético jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du Roi (21h00).

Une bannière accrochée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le même pont, situé non loin du camp d’entraînement du Real, portait elle l’inscription «Madrid déteste le Real».

La police a indiqué à l’AFP qu’elle avait ouvert une enquête sur l’incident, sans apporter plus de précisions.

«Nous exprimons notre plus ferme condamnation face à ces évènements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes et qui n’ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport», a réagi le Real Madrid dans un communiqué.

Le club se félicite du soutien qu’il a reçu «après l’acte raciste et xénophobe malveillant et répugnant dont a été victime notre joueur Vinicius» et «espère que les responsables seront punis».

L’Atlético a pour sa part estimé que «de tels actes sont absolument répugnants et inadmissibles et embarrassants pour la société». Le club ajoute que «la rivalité entre les deux clubs est forte mais le respect mutuel également».

Les supporters de l’Atlético de Madrid ont par le passé utilisé le slogan «Madrid déteste le Real» à l’encontre des Merengue.

En septembre dernier, certains avaient été filmés chantant des paroles racistes hostiles à Vinicius Jr avant le match de championnat opposant les deux équipes. L’enquête menée alors par la police n’a pas permis d’identifier les auteurs de ces chants racistes.

«Nous devons le protéger», a commenté l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti en s’exprimant au sujet de Vinicius lors d’une conférence de presse mercredi. «Le football a besoin de lui. Il a un talent extraordinaire et nous devons le protéger à la fois physiquement et mentalement.»

Le match de jeudi soir se jouera au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid.