Bruxelles capitale de la culture 2030: Fatima Zibouh reprend la mission confiée à H. Lahbib

Désignée à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, Fatima Zibouh reprend la fonction à laquelle a renoncé Hadja Lahbib en accédant au poste de ministre des Affaires Etrangères. Elle est experte sur les questions de diversité et d’inclusion et également investie sur les questions culturelles à Bruxelles.

Selon Brussels 2030, grâce à sa vaste expérience de recherche dans le domaine des études de l’ethnicité et des migrations, Fatima Zibouh «apportera sans aucun doute une profondeur d’analyse et une expertise à l’équipe de Brussels2030, notamment dans les domaines de la gestion de la diversité culturelle dans un contexte urbain».

20 ans d’engagement

À côté de ses réalisations universitaires, Fatima Zibouh est également une entrepreneuse sociale engagée à Bruxelles depuis plus de vingt ans. Elle a entre autres cofondé W100, une plateforme de femmes, actrices de changement de toutes les origines culturelles et sociales, issues des quatre coins de la capitale avec pour objectif de créer des liens et amplifier les voix et les actions des Bruxelloises.