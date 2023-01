C’est pire que prévu: «Il faudra se méfier de ces phénomènes», une partie de la Belgique en alerte!

Attention si vous devez prendre la route ce jeudi, la météo risque (à nouveau) de vous jouer un mauvais tour. En effet, la situation semble être pire qu’annoncé puisque l’IRM a décidé d’étendre son alerte aux conditions glissantes sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. L’avertissement jaune devait initialement prendre fin ce jeudi à 16h. Il n’en est rien. Jusque ce vendredi 27 janvier à 12h, ces régions restent sous surveillance. « Les éventuelles bruines verglaçantes de la matinée devraient progressivement se transformer en faibles chutes de neige ou de neige fondante au-dessus de 200-300 m d'altitude. Les accumulations resteront limitées et se feront surtout sur les hauteurs du pays où 1 à 2 cm supplémentaires pourront être observés, particulièrement sur les Hautes-Fagnes. Ce soir et cette nuit, un peu de bruine ou quelques flocons resteront possibles en haute Belgique où les températures seront négatives. Il faudra donc se méfier des phénomènes glissants (plaques de givre ou de glace essentiellement) », explique l’IRM.

Vendredi, la nébulosité restera très abondante avec de nombreux nuages bas. Seules quelques timides éclaircies pourront percer la couche nuageuse sur l'extrême ouest. De la bruine tombera par intermittence en basse et en moyenne Belgique alors qu'en haute Belgique, de très faibles chutes de neige pourront être observées par moments. Les maxima évolueront entre -1 degré en Hautes-Fagnes, +3 à +4 degrés sur le centre et +5 degrés à la mer. Le vent restera modéré et s'orientera au nord ou au nord-est.

Vendredi soir et la nuit suivante, les conditions évolueront peu avec toujours beaucoup de nuages bas et de rares éclaircies. Un peu de bruine ou quelques flocons resteront possibles au sud du sillon Sambre-et-Meuse où la visibilité sera par ailleurs parfois réduite par du brouillard givrant. Les minima seront souvent compris entre -2 et +1 degrés sous un vent modéré, puis faible à modéré, de nord-est.

Samedi, la journée débutera avec beaucoup de nuages bas, et un risque de brouillard givrant en Ardenne. Au fil des heures, des éclaircies se développeront et la nébulosité finira par devenir variable. Les maxima oscilleront entre -1 degré sur les hauteurs ardennaises, 3 ou 4 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est.