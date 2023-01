Les ruines du palais de Mariemont présélectionnées comme site européen à sauvegarder et valoriser

Les ruines du palais de Charles de Lorraine à Mariemont, dans le Hainaut, ont été présélectionnées parmi 11 sites par un comité consultatif d’experts internationaux lié à Europa Nostra, la fédération européenne du patrimoine, et l’Institut de la Banque européenne d’investissement comme l’un des sites européens en péril à sauvegarder et à valoriser, affirme le Domaine et du Musée royal de Mariemont de Morlanwelz. Des ruines encore bien apparentes - LML

La présélection des ruines du palais de Charles de Lorraine, dernier gouverneur général des Pays-Bas habsbourgeois, se déroule dans le cadre de la nomination annuelle des 7 sites les plus menacés en Europe. Ils doivent présenter un patrimoine culturel exceptionnel ou naturel. Europa Nostra a retenu les ruines de Mariemont sur base de son « extraordinaire valeur patrimoniale et l’appréciation du public du Domaine et du Musée royal de Mariemont ».

Préserver les ruines La valorisation du patrimoine néoclassique niché dans le Domaine de Mariemont permettrait de déployer une série d’actions pour assurer la préservation des ruines. Europa Nostra « encourage l’accélération de la collaboration administrative et institutionnelle afin de stabiliser les ruines du palais et de rétablir l’accès général à celles-ci et à leurs environs ».

D.C. Détruit pendant la Révolution française, le palais est en ruine depuis lors. Les lieux ont permis l’établissement de collections archéologiques et faisaient office de musée de plein air. « Ce patrimoine est aujourd’hui en danger d’effondrement, près d’un tiers du Domaine contournant les lieux a été bouclé par mesure de sécurité et reste inaccessible aux chercheurs et aux visiteurs », affirme le domaine de Mariemont qui accueille chaque année pas moins de 500.000 visiteurs. Le domaine de Mariemont accueille quelques 500.000 visiteurs par an - D.C. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bruxelles, ce Domaine de 45 hectares est un important lieu de mémoire européen dont la riche histoire remonte au milieu du 16e siècle. Classé comme site exceptionnel de Wallonie depuis 2003, Mariemont possède deux niveaux d’importance patrimoniale : le Domaine lui-même qui a vu se succéder ces 500 dernières années des figures éminentes de l’histoire européenne ; et les collections muséales initiées par Raoul Warocqué, philanthrope visionnaire lié à la révolution industrielle européenne.