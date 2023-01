Notre coup de cœur culturel: «Britanni... quoi?!», à voir ces 27 et 28 janvier au Poche Théâtre

Aïe, aïe, aïe... Britannicus n'arrive pas sur scène. Le rôle du fils de l'Empereur Claude est endossé par Louis Peck, jeune acteur sorti du Conservatoire, mais celui-ci est introuvable et le spectacle va commencer dans un instant ! On sent le stress monter, surtout du côté d'Héloïse Lharme, qui a mis en scène « Britannicus » de Racine et qui interprète le rôle d'Agrippine.

Elle qui a mis tant de temps à porter le spectacle pourra-t-elle mener son projet à bien ? Et comment vont réagir les deux autres comédiens : Patrick Lafouille, ancien prof de musique maltraité par ses élèves, qui tente une reconversion professionnelle, et Octave Legrand, qui pense être le seul véritable acteur de la pièce (du fait d’une petite expérience et n’hésite pas à le faire savoir).