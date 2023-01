Un ouvrier menace de se suicider sur le chantier dont il a été licencié à Anderlecht: «Il était monté sur le toit, c’est-à-dire l’équivalent d’un 11e étage»

Le square Albert Ier, dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, a momentanément été bouclé à la circulation – trams et voitures – ce jeudi après entre 15 et 16 heures à la suite de l’instauration d’un périmètre de sécurité dans le cadre d’une tentative de suicide. Selon nos informations, le malheureux est un ouvrier qui a été licencié la semaine dernière par l’entreprise générale de construction « in Advance » ; laquelle s’occupe actuellement de rénover et d’isoler les façades des immeubles de logements sociaux du Foyer Anderlechtois se trouvant là.

Toujours selon nos informations, le malheureux a prétexté devoir récupérer quelque chose sur le chantier et il en a profité pour monter via l’échafaudage en place sur le toit de l’immeuble d’où il a menacé de sauter ; « c’est-à-dire l’équivalent d’un 11e étage sachant que ces immeubles en comptent 10 », nous précise-t-on. Fort heureusement, des policiers des Unités Spéciales de la police de Bruxelles Midi sont parvenus à le raisonner, nous confirme la porte-parole de la police de Bruxelles Midi, Sarah Frederickx.