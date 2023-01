En Wallonie, la question des places dans les crèches fait beaucoup parler d’elle. Nombreux sont les futurs parents, ou mêmes jeunes parents, qui se retrouvent sans crèche, alors que le bébé est sur le point de naître, ou déjà né. Cette problématique crée beaucoup de stress, surtout lorsque les alternatives sont très limitées, voire inexistantes.

Lorena, future maman, doit accoucher dans quatre mois et à l’heure actuelle, elle n’a pas trouvé de crèche pour son bébé : « Certaines m’ont répondu pas avant 2024 ». À cause de ses horaires, et de ceux de son compagnon, ses possibilités sont très réduites. « On ne peut pas choisir une crèche près de chez nous, car lorsqu’on part travailler, elles ne sont pas encore ouvertes. Mais près de notre lieu de travail, on n’est pas prioritaire, donc on ne sait pas trop quoi faire », confie la Nivelloise. Faire appel aux grands-parents ne sera pas non plus une option : « Nos parents travaillent encore donc, ils pourront peut-être récupérer notre enfant à la crèche de temps en temps, mais pas le garder toute la journée ».