«Les 12 coups de midi»: cette nouvelle règle qui pourrait complètement changer la donne dès ce vendredi!

Du changement en vue dans « Les 12 coups de midi » ? À en croire les informations du toujours bien informé Chasseur d’Étoile sur Youtube, le célèbre jeu de Jean-Luc Reichmann s’apprête à changer l’une de ses règles… et ce, dès ce vendredi 27 janvier !

Le fan avance en effet que les étoiles pourraient désormais rester en place bien plus longtemps, ne pouvant être débloquées qu’après un coup de maître. Autrement dit : sans coup de maître, non seulement aucune case ne sera dévoilée, mais le dernier candidat encore en lice ne pourra pas non plus faire de proposition. De quoi réduire les chances des maîtres de midi d’accumuler les cadeaux, comme Nicolas qui, ce jeudi, a remporté une timbale à 90 000 euros !