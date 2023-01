Scandale au Parlement européen: la protection insuffisante des lanceurs d’alerte au Parlement pointée du doigt

Les règles de protection sur les lanceurs d’alerte, votées par le Parlement européen lui-même, ne sont pas suffisamment mises en œuvre par les institutions, agences et organes de l’UE, et le Parlement est l’institution qui les respecte le moins, a affirmé Nick Aiossa, directeur adjoint de Transparency International EU, devant les eurodéputés.

Le personnel (fonctionnaires et assistants) est le moins bien protégé à cet égard parmi les institutions de l’UE, a affirmé jeudi l’ONG Transparency International EU, entendue en commission spéciale du Parlement européen sur le « Qatargate ».

« En 2016, trois assistants parlementaires lanceurs d’alerte se sont présentés, et ils ont été licenciés. Et jusqu’en 2021, il n’y a plus eu de lanceur d’alerte. C’est au Bureau qu’il revient de revoir ces règles, mais c’est là aussi que toutes les bonnes idées meurent », a-t-il ajouté.