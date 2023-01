Branle-bas de combat à Liège: les pompiers récupèrent un homme qui menaçait de se jeter d’une colonne de la place Saint-Lambert (photos et vidéos)

Les pompiers ont déployé leur grande échelle et un pompier est resté longtemps aux côtés du sdf qui invectivait la foule de plus en plus nombreuse tout autour de la place Saint-Lambert. Il s’agissait évidemment d’une heure habituelle de grand passage sur la place. La police a délimité un périmètre de sécurité autour de la colonne.

Effervescence ce jeudi en fin d’après-midi sur la place Saint-Lambert à Liège. Un sdf a décidé de grimper au sommet d’une des colonnes de la place qui symbolisait l’emplacement de l’ancienne cathédrale de Liège, à plusieurs mètres de haut, du côté des grands magasins. La police de Liège, les pompiers et les services de secours se sont rendus sur les lieux. Ils ont longuement parlementé avec ce sdf et ont aussi amené des amis de ce sdf mais personne n’a réussi à le convaincre de redescendre.

L’homme, visiblement ivre, menaçait de se jeter dans le vide tandis que des policiers tentaient de le raisonner. A sa demande, vraisemblablement, la police a fait évacuer le centre de la place. Finalement, après 1h30 de discussions, l’homme a accepté de monter dans la nacelle des pompiers et est redescendu. Il a été pris en charge par la police et par les services de secours puis conduit à l’Hôtel de police rue Natalis. Il a été arrêté administrativement.

« C’est mon ami Kader mais il se fait appeler « Hicham ». Il est sdf et vit dans la rue depuis 10 ans. Il a 40 ans et moi j’ai 48 ans. Je suis dans la rue depuis 13 ans. Nous buvions des bières sur le banc, devant le magasin Hema. Puis à un moment donné, je me suis retourné et je ne l’ai plus vu. Il avait grimpé au sommet de la colonne. J’ai tenté de le raisonner avec les policiers mais sans succès. C’est un appel à l’aide de sa part », explique Calogero, son ami sdf.