Fermeture du Fuse: le gouvernement Vervoort crée une task force consacrée à l’avenir de la vie nocturne

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de créer un groupe de travail chargé de se pencher sur les conditions d’existence de la vie nocturne dans la capitale. Il sera dirigé par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et composé par ailleurs du ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), des secrétaires d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) et à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo), ainsi que du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Ce groupe de travail dans lequel le Conseil bruxellois de la nuit sera également impliqué aura notamment à se pencher sur une solution structurelle pour le Fuse et à évaluer le cadre légal existant, a indiqué le secrétaire d’État Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) sur Twitter et via Belga.