Après Revin, c’est cette fois à Givet que l’installation d’un Basic Fit est attendue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les marques orangées sur la façade grise étaient sans doute un signe. Non, personne ne voit double. Ce n’est pas un mais bien deux Basic Fit qui ouvriront leurs portes ces prochains mois dans la Pointe des Ardennes. Après le démarrage des travaux dans l’ancien Leader Price de la rue Gambetta de Revin, c’est désormais vers l’Intermarché de la Soie, à Givet, que les regards se tournent. « On savait depuis un petit moment qu’ils voulaient s’implanter à Givet », avance Dominique Hamaide, premier adjoint de Givet, chargé de l’économie.

L’enseigne sportive investira les deux cellules restées vides depuis la construction du magasin alimentaire. Lequel avait ouvert ses portes en septembre 2014. Deux cellules de 650 m² chacune, soit «1 300 m² au total», calcule Mamede Teixeira. Le propriétaire des lieux vient de signer le bail avec Basic Fit. « Ils ont démarré les travaux d’aménagement cette semaine », poursuit-il, sans certitude sur leur durée ni sur le calendrier d’ouverture. Du côté de l’enseigne, comme d’habitude, c’est silence radio.