«Histoires de familles»: Joséphine Baker, l’icône ruinée

Quand on évoque Joséphine Baker, on a souvent d’abord en tête l’image d’elle en train de danser avec sa célèbre ceinture de bananes. Et pourtant, elle était loin d’être une simple meneuse de revue exotique qui faisait vibrer les nuits parisiennes durant les années folles. Américaine de naissance, française de cœur (elle prendra la nationalité en 1937), elle joua un rôle important au sein de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et s’engagea ensuite dans les combats pour l’égalité raciale et les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. Elle était aux côtés de Martin Luther King, portant un uniforme de l’armée de l’air française, lorsque celui-ci prononça son célèbre discours « I have a dream ». Et elle fut la seule femme à prendre la parole ce jour-là.

Et pourtant, malgré son passé de vedette du music-hall, Joséphine Baker a fini sa vie ruinée. Avec son mari, le compositeur et chef d’orchestre Jo Bouillon, elle avait acheté dans les années 40 le château des Milandes, en Dordogne. C’est là qu’elle constituera ce qu’elle appellera sa « tribu arc-en-ciel ». Alors qu’elle ne peut pas avoir d’enfant, après avoir accouché d’un bébé mort-né ayant entraîné une infection l’obligeant à subir une hystérectomie, elle va adopter pas moins de douze enfants de tous pays et de toutes origines, provenant du Maroc, de Colombie, de Corée, du Japon, du Venezuela, de Finlande, de Côte d’Ivoire et d’Algérie.