«Ils ne sont pas copains»: les inimitiés entre deux stars de la FDJ dévoilées

David Gaudu, quatrième du dernier Tour de France, est au cœur d’une polémique. Dans une conversation privée sur l’application de messagerie Discord, il accuse Arnaud Démare, notamment, d’avoir voulu le faire chuter lors d’un tournage.

Il ajoute que « la guerre n’est pas finie » et « on est en croisade » avant d’affirmer qu’ils ne se parlent même plus et qu’ils ne roulent plus ensemble. Dans une ultime volonté d’affirmer son hostilité envers le sprinteur, il conclut « je ne veux pas qu’il vienne au tour ».

David Gaudu s’excuse, Marc Madiot réagit

David Gaudu, sur Twitter, a présenté ses excuses envers son équipe et à Arnaud Démare. Il souligne également que ses propos n’auraient jamais dû être tenus en « public ».

Marc Madiot, manager de l’équipe française, a réagi auprès de Ouest-France : « Ils ne sont pas potes, d’accord, mais je ne demande pas aux coureurs d’être copains, mais de savoir travailler ensemble ». Il finit en disant que « c’est une connerie » et les choses finiront par s’arranger.