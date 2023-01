Une classe pas comme les autres en Belgique: Noortje, 15 ans, se retrouve… seule, «je dois faire une sieste après l’école»

Depuis la semaine dernière, Noortje Volders, 15 ans, est la seule élève à suivre le cours de sciences technologiques de son école à Hasselt. Au début de l’année, ils étaient pourtant trois : « Mais l’un d’eux a finalement changé d’école et après les vacances de Noël, j’ai entendu que l’autre garçon allait changer de section », raconte l’adolescente à Het Belang Van Limburg.

27 heures par semaine, Noortje suit donc les cours seule. Elle rejoint une autre classe pour les cours d’économie et de religion. L’adolescente trouve quelques avantages à sa situation : « Je peux poser beaucoup de questions et me concentrer sur ce que je trouve difficile », dit-elle. « Mais c’est intensif de toujours avoir des cours particuliers », admet-elle.