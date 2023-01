A quoi ressemblera le parc Lego en Belgique?

C’est sans doute l’un des plus gros chantiers touristiques que va connaître notre pays dans les années à venir. Le site des anciennes usines Caterpillar à Gosselies s’apprête à voir défiler les pelleteuses, grues et bulldozers. Une vraie renaissance pour la région, qui avait vu disparaître, en 2016, pas moins de 2000 emplois avec la fermeture du constructeur d’engins de chantier. Et de construction, il en sera toujours question, mais à base de petites briques en plastique désormais ! Après plusieurs années de tractations entre la Région wallonne et la société Merlin Entertainments, deuxième plus grand groupe de loisirs au monde derrière Disney, la décision est tombée en septembre dernier : un parc d’attractions Legoland va surgir de terre à Gosselies, pour une ouverture prévue en 2027. Et on ne sera pas lésé puisqu’il s’agira du plus grand Legoland du monde, qui supplantera donc les huit autres parcs que le groupe a déjà construits ailleurs !

Il est vrai que la région de Charleroi est idéalement située : à moins d’une heure de route de Bruxelles, 1h30 de Lille, 3h de Paris, sans oublier l’aéroport de Charleroi situé juste à côté ! Le parc fera pas moins de 70 hectares. Mais que pourra-t-on y trouver exactement ? L’une des forces des Legoland, c’est de miser à fond sur la marque Lego, avec des dizaines de monuments reproduits en miniatures (imaginez la Mini-Europe, mais faite en Lego). Même l’Atomium sera reconstitué, tout comme la grand-place de Bruxelles ou le palais royal. Mais il y aura aussi des dizaines de manèges pour enfants et des attractions plus sophistiquées, comme celle inspirée des Ninjago, où, à bord de véhicules, on doit tirer en direction d’écrans en 3D. Il y aura aussi un voyage en sous-marin où l’on sera vraiment sous l’eau pour admirer les ruines de l’Atlantide recréées en Lego.