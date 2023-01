Euro de patinage artistique: Loena Hendrickx deuxième après le programme court

Rien n’est encore fait mais Loena Hendrickx a pris un petit coup sur la tête, ce jeudi, lors du programme court de l’épreuve dames à l’Euro de patinage artistique. Pointée par tous les observateurs comme la grande favorite de la compétition en l’absence des patineuses russes, la Campinoise de 23 ans a fini la journée à la deuxième place avec un total de 67.85 pts, loin de son record personnel (76.25), derrière la Géorgienne d’origine russe Anastasiia Gubanova – elle représente la Géorgie depuis 2021 – qui a fini avec 69.81 pts. La troisième place est occupée par la Suisse Kimmy Repond avec 63.83 pts.

Hendrickx, qui avait bien entamé son programme, a commis une erreur lors de la combinaison triple lutz-double boucle piqué ; la première partie manquait de rotation et la sur la seconde, elle a trébuché et a dû poser la main sur la glace.

« Je sais que je peux beaucoup mieux et c’est dommage de ne pas l’avoir montré » a admis la Campinoise, visiblement déçue après sa routine. « Heureusement, j’ai la journée de samedi pour rectifier le tir. J’ai manqué la prise d’élan de mon saut ce qui m’a empêché d’effectuer une bonne rotation et de bien me réceptionner. J’ai effectué un saut supplémentaire pour essayer de rattraper quelques points. Mais le reste était très bon. Peut-être avais-je un peu plus de stress que d’habitude. Je pensais que ce serait mon jour mais cette faute m’a coûté la première place. Je vais tout donner samedi. Il faut repartir de zéro et montrer ce dont je suis capable. »

La surprise, côté belge, est venue de la prestation sans complexe de la jeune Bruxelloise Nina Pinzarrone qui, à 16 ans, effectuait ses grands débuts à ce niveau et qui n’avait dû sa sélection qu’à la quatrième place de Loena Hendrickx l’an dernier. Pinzarrone, dont l’objectif principal était de se qualifier pour le programme libre de samedi, a fini à une remarquable… 6e place avec un total de 61.35 pts.

« Je me suis bien amusée et je suis très contente de mon résultat et d’avoir pu montrer ce dont j’étais capable », a-t-elle déclaré timidement après coup. « J’espère que je pourrai remettre ça dans le libre ; je vais, en tout cas continuer à me battre ! Au départ, j’étais un peu stressée… mais pas trop. On a besoin d’adrénaline dans des moments pareils. Mais une fois que j’ai commencé à patiner, j’ai tout oublié. »