Dans les méandres du Parlement européen, la vie n’est plus un long fleuve tranquille. Comme si une chape de plomb s’était abattue sur Bruxelles depuis qu’une centaine de policiers a débarqué dans le bâtiment. « C’est triste. On avait redressé la barre avec la gestion de la crise du Covid et les vaccins que l’Union européenne a pu fournir. Puis avec la guerre en Ukraine où presque tous parlent d’une même voix. Et là, on tombe en dessous de tout », lâche un assistant parlementaire qui est au point de se demander s’il ne va pas changer de boulot, à la fin de la législature. « Mais nous ne sommes pas à plaindre », lâche un autre témoin. « C’est de notre faute. Il n’y a pas eu de remise en question après les cas de corruption avérés au début des années 2010 ».