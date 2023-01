Un individu intercepté à Bruxelles avec une «pharmacie» dans son sac à dos

Le dimanche 15 janvier, les policiers de la zone de police Bruxelles Nord ont leur attention attirée par un individu au comportement étrange dans la rue d’Aarschot. Ce dernier fouillait dans son sac à dos et s’est subitement retourné et arrêté en voyant les forces de l’ordre.

Les policiers décident alors de procéder à la fouille de l’individu. Ils découvriront un couteau de cuisine aiguisé de même que plusieurs sachets de stupéfiants et médicaments dissimulés dans les diverses couches de vêtements de l’individu. Un total de 9 grammes de cannabis, 14 pilules d’amphétamine, 157 €, 3 GSM et 147 médicaments de type Brufen, Pregabaline et Rivotril seront retrouvés sur le suspect.