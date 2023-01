Émotion à la caserne de Quiévrain pour les funérailles de Geoffrey: «Nous n’oublierons jamais ton humour, ton rire et ta gentillesse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus d’une centaine de personnes étaient réunies à la caserne de Quiévrain, ce jeudi, pour rendre un dernier hommage à Geoffrey Payen. L’Honnellois était fossoyeur et pompier-ambulancier. C’est tout naturellement que les pompiers de Quiévrain et des autres casernes, ainsi que le personnel de la commune d’Honnelles, sont venus soutenir la famille du « Tcho Payen » comme ils aimaient l’appeler.