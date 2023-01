Dès le mois de février, Verviers va éteindre l’éclairage public durant la nuit: «Le potentiel d’économie est estimé à près de 150.000€ d’ici fin 2023»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi 26 janvier, le Collège de Verviers a pris la décision d’éteindre l’éclairage public sur son territoire, hors centre-ville, entre minuit et 5h du matin. « Il n’y a pas de petit geste pour la planète, il n’y a pas non plus de petit geste pour le portefeuille », explique Maxime Degey, échevin des Travaux dans un communiqué. Cette décision est en effet poussée par une économie d’énergie, mais surtout une économie monétaire. « Le potentiel d’économie estimé est de 450.000kWh ce qui correspond à près de 150.000 € d’ici la fin de l’année 2023 », continue Maxime Degey.