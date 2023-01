Du rire à la place de «Plus belle la vie»

France 3 serait-elle en train de se mordre les doigts d’avoir mis fin à « Plus belle la vie » ?

Même si les audiences du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » étaient en baisse, elles restaient plus qu’honorables. Et, surtout, il faut désormais lui trouver un programme de remplacement.

La chaîne a d’abord essayé l’émission de cuisine de Mory Sacko, « Cuisine ouverte », qui a fait un four, puis « Les 100 lieux qu’il faut voir », sans grand succès non plus.