Parlement bruxellois: bientôt une quatrième commission délibérative citoyenne consacrée aux nuisances sonores

Au-delà de cette initiative du parlement bruxellois qui attire les regards à l’étranger – et qui a valu un prix à celui-ci décerné par L’Observatoire International de la Démocratie participative en décembre dernier –, le parlement régional a continué en 2022 à concrétiser l’élargissement de la participation citoyenne.

Le nombre de pétitions citoyennes a ainsi significativement augmenté depuis l’abaissement du seuil de recevabilité (1.000 signatures et non plus 5.000): 21 pétitions ont été adressées l’an dernier aux députés, contre 12 en 2021. Parmi celles-ci, seize étaient recevables et une douzaine ont été traitées, a encore indiqué le président Madrane.