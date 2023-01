Prise d’otages dans une école de Farciennes: l’homme a été intercepté

Ce jeudi en fin d’après-midi, aux alentours de 17h30, la police a été appelée. Un homme menaçant se trouvait dans le CEFA de Farciennes. L’équipe d’intervention de la zone d’Aiseau-Presles, Farciennes et Châtelet est sur place et a dressé un périmètre de sécurité autour des lieux.

Selon nos informations, il détenait une arme blanche et retenait au minimum cinq personnes en otage. « On me parle carrément d’une classe », confiait-on dans le quartier.