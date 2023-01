Meurtre de Casimiro à Jemappes: le jury d’assises qui jugera Logan a été constitué

Peu avant 2h du matin, un voisin avait été réveillé par le bruit d’un moteur dans la cour. Il s’était levé et avait surpris un inconnu, derrière le volant de la voiture de Casimiro, en train de forcer le portail d’entrée, que l’on ouvre avec un code que seuls les locataires connaissent.

Logan, l’accusé, va seulement avoir 23 ans. - EG

Surpris par un voisin

L’inconnu s’est présenté comme un ami de Casimiro, déclarant qu’il lui a prêté son véhicule en oubliant de lui donner le code d’accès du portail. L’individu portait une tenue de travail fluorescente de chez Proximus, trop grande pour lui. Or, la victime travaillait en sous-traitance pour la société.

Lire aussi Casimiro tué de quatre coups de couteau à Jemappes: son corps sera rapatrié au Portugal, le principal suspect court toujours

Interrogé par la police, Logan Hannecart a déclaré avoir tenté de joindre Casimiro, sans succès. Il a été remis en liberté après son audition.

C’est dans cette résidence que le drame a eu lieu. - EG

Logan Hannecart a été arrêté le 18 août à Namur. L’enquête a révélé qu’il était entré en contact avec ses proches juste après les faits, auxquels il a confié qu’il avait tué un homme. Il a même fait une vidéo de la scène de crime.

Le procès, qui débute lundi prochain, est prévu pour une petite semaine. Il est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel du Hainaut.

Lire aussi Casimiro tué au couteau chez lui à Jemappes: des policiers ont laissé partir Logan, le principal suspect du meurtre!

Début du procès lundi

L’accusation est représentée par Vanessa Samain, avocate générale.

La défense est assurée par Me Jean-Benoît Ronveau, du barreau de Tournai, et Me Ambre Biefnot, du barreau de Mons.

Les avocats de Logan, Me Jean-Benoît Ronveau et Me Ambre Biefnot. - EG

L’épouse et les deux enfants de la victime, restés au Portugal, sont représentés par Me Geneviève Gieseler, avocate au barreau de Bruxelles.