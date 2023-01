Une double récompense pour la nouvelle savonnerie de Stavelot

La savonnerie artisanale O’Naturalis, installée en plein cœur de Stavelot, vient de recevoir deux belles récompenses : l’attribution du label « Slow Cosmétique » et la certification Cosmos (la norme en cosmétique bio) d’une première série de produits. Lire aussi onaturalis-une-savonnerie-sinstalle-au-coeur-de-stavelot Une belle réussite pour cette toute jeune entreprise, fondée en janvier 2022 par Annabel Pléers et Didier Hamers. Elle imagine et fabrique, dans son atelier du centre de Stavelot, une gamme complète de cosmétiques couvrant l’essentiel des besoins de la peau et des cheveux.

Un label international Pour Slow Cosmétique, c’est un label international de qualité qui, depuis 2013, promeut une cosmétique plus écologique, honnête, familiale et artisanale.

« O’Naturalis a été examinée par le jury bénévole expert et indépendant de l’association Slow Cosmétique, sur base des plus de 60 critères de la Charte de l’association, qui a décidé de lui octroyer le label, annonce la marque dans un communiqué. Le label Slow Cosmétique garantit des produits plus écologiques, plus sains, intelligents et raisonnables. »

Les marques labellisées doivent respecter la charte basée sur les 4 piliers de la Slow Cosmétique : > 1. Écologique : ni pollution, ni toxicité, ni pétrochimie, ni chimie plastique ; ingrédients naturels, bio, peu transformés ; cycles courts ; local. > 2. Saine : respect du vivant (humains, végétaux et animaux) ; principe de précaution (pas de substances polémiques, pas de perturbateurs endocriniens). > 3. Intelligente : consommer moins mais mieux, répondre aux besoins réels de la peau. > 4. Raisonnable : promesses réalistes, pas de greenwashing, éthique et prix justes, plaisirs simples. « O’Naturalis est une entreprise écologique qui innove notamment pour des produits cosmétiques à la fois plus sains et meilleurs pour la planète. Avec sa taille humaine, son ancrage local et sa gamme naturelle, éco-conçue avec des ingrédients vraiment nobles, O’Naturalis incarne la cosmétique promue par le label Slow Cosmétique. Ses formules courtes et écologiques, ainsi que sa fabrication artisanale, en font une alternative parmi les plus engagées du secteur des soins personnels et de la beauté. » La référence en cosmétique bio L’autre récompense, c’est le label Cosmos, qui garantit l’aspect biologique ou naturel d’un produit. Il ne peut s’obtenir qu’au terme d’un processus de certification mené par un organisme certificateur accrédité. O’Naturalis a choisi la société française Cosmécert pour certifier une première série de 14 produits, parmi lesquels 11 savons solides saponifiés à froid, 2 shampoings et une crème hydratante. Les autres produits sont en cours de certification ou le seront dans les semaines à venir. « Treize de ces produits ont reçu le niveau de certification Cosmos Organic, réservé aux produits se conformant en tout point aux exigences du référentiel Cosmos et contenant les pourcentages requis d’ingrédients biologiques, tels que spécifiés dans le référentiel Cosmos », se réjouit la société.