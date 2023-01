Les éoliennes des Plenesses ont du plomb dans l’aile à cause du télescope Einstein

Deux recours contre les 10 mâts de Cronchamps

On a d’abord planché sur ces onze mâts à Cronchamps, avant de passer à six, puis dix. - archives C.D.S.

Par Y.B.

Pour les éoliennes de Cronchamps, à Ster Francorchamps, explique Benoît Mat, suite à l’annulation du permis pour 6 éoliennes au Conseil d’État, puis à l’octroi du permis pour 10, une requête en annulation au Conseil d’État a été introduite par Natagora. Ici, Joëlle Piraux redoute l’impact biologique et sur la biodiversité, pour des mâts implantés dans les bois, sur sols tourbeux et paratourbeux, qui seraient compactés définitivement. Natagora déplore aussi le fait qu’on soit sur des sommets, ce qui accroît l’impact visuel. Joëlle Piraux estime qu’il n’y a pas d’acharnement de Natagora, ici : elle ne conteste que 2 projets sur la quarantaine faisant l’objet de recours actuellement en Wallonie. Certes, les éoliennes sont susceptibles de combattre le changement climatique. Mais des espèces menacées par un tel projet ne sont pas forcément impactées par cette hausse. Parmi les animaux qui seraient impactés, on compte neuf espèces de chauves-souris, dont le grand murin, jugé en danger en Wallonie. Natagora redoute aussi un développement anarchique des projets éoliens en forêt, tout en estimant que le parc n’est pas situé à moins de 750 mètres de l’E42 et que le mât 6, lui, n’est pas à 800 mètres de l’habitation la plus proche.

Wasa, elle, a introduit un recours en suspension (plus rapide) et en annulation, au Conseil d’État. Entre autres parce qu’on est sur un sommet et qu’il y a menace sur la biodiversité, plaide Frédéric Anciaux, le président. Il préférerait voir de tels mâts en mer, où ils sont plus productifs qu’en Ardenne. Cependant, il y a perte d’énergie plus on s’éloigne du lieu de production. Par ailleurs, une certaine indépendance énergétique du sud du pays est en jeu.

Wasa rappelle aussi que monter une éolienne n’est pas anodin du point de vue CO2, les socles représentant une masse importante de béton et les pales étant difficilement recyclables.

Pour 22.000 ménages

Pour le bourgmestre, Thierry de Bournonville, « une éolienne est réversible ». Aucune n’est située sur terrain communal et n’est donc susceptible d’un bail pour l’emplacement. « Mais on a une convention pour un dédommagement calculé sur la durée de vie des éoliennes. On a choisi de percevoir 2,6 millions d’€ répartis sur cinq ans dès la construction de la première éolienne. On dédierait cette somme à des travaux d’infrastructure dans le périmètre proche : à Hockai et Ster ».

Ces dix mâts pourraient fournir l’électricité correspondant à la consommation de 22.000 ménages.