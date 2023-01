L’aéroport d’Ostende fait les yeux doux à Challenge Handling (800 emplois) si jamais le nouveau permis de Liege Airport était trop limité

« Je le répète, notre premier choix est de rester à Liege Airport, lance d’emblée Renaud Clarinval, le directeur financier de Challenge handling. C’est notre berceau historique et nous y sommes bien. Mais si le bon sens ne l’emporte pas et que l’aéroport se voit limiter dans sa croissance, il y a d’autres opportunités. »

C’est en 1995 que la compagnie israélienne qui s’appelait CAL à l’époque (pour Cargo Airlines) s’est installée à Liege Airport. « On était le premier opérateur cargo, avant même TNT, reprend-il. Puis, on s’est appelé Lachs et aujourd’hui Challenge handling. Nous sommes actuellement 500 à charger et décharger les avions. Et si on y ajoute le personnel de la compagnie et de la maintenance du groupe, on est 800 familles à vivre directement de l’aéroport de Liège. Sans compter autant, si pas plus, de sous-traitants. »

Première séduction

C’était il y a environ un an, au moment où l’enquête publique pour le nouveau permis d’exploiter de Liege Airport a débuté.

« Nous avons été contactés par l’aéroport d’Ostende, explique-t-il. Il est également en train de développer un pôle logistique, plusieurs halls sont en construction juste derrière le Décathlon et ils sont prêts à nous accueillir. Pas plus tard que le week-end dernier, alors que l’aéroport de Liège était bloqué par la neige, ils nous ont à nouveau proposé de détourner nos avions chez eux. »